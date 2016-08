8 kinderen omgekomen bij verkeersongeval in Algerije

Door: redactie

28/08/16 - 05u20 Bron: Belga

In Algerije zijn gisteravond acht kinderen omgekomen bij een verkeersongeval dichtbij Skikda, een stad op 500 kilometer ten oosten van Algiers. Er vielen ook 15 gewonden.

Bij het ongeval botsten een busje en een licht voertuig, die daarop 50 meter naar beneden vielen in een ravijn. De overleden kinderen zijn tussen 10 en 15 jaar, maar het aantal slachtoffers kan nog oplopen.



In Algerije kwamen in 2015 bijna 5.000 mensen om in het verkeer, voornamelijk doordat de verkeersregels niet gerespecteerd werden. De overheid heeft het vaak over "wegterrorisme" als ze het heeft over de houding van de wegpiraten.