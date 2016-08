Amerikaanse gouverneur: "Zwarten zijn de vijand"

Door: redactie

MAINE Tijdens een persconferentie die vrijdag plaatsvond, noemde Paul LePage, de Republikeinse gouverneur van de staat Maine, mensen met een andere huidskleur vijanden van de staat. Hij leek daarbij ook te insinueren dat ze doodgeschoten zouden moeten worden.

Woensdag LePage vertelde woensdag aan de pers dat hij al sinds januari een catalogus bijhoudt van druggerelateerde arrestaties in Maine en dat "meer dan 90 procent van die foto's in dat boek van zwarten en Latijns-Amerikanen zijn".



"Ik zal je iets vertellen," zei hij tegen de aanwezige journalisten, "zwarte mensen komen via de snelweg en ze vermoorden de inwoners van Maine. Dat is iets wat jullie zouden moeten uitzoeken". "Ik wou dat het 1825 was. En we zouden een duel hebben, zo boos ben ik nu. En ik zou mijn geweer recht tussen zijn twee ogen richten, want hij is een kleine onderkruiperige snotneus." LePage over de Democraat Drew Gattine

Donderdag Een journalist suggereerde donderdag dat de Democraat Drew Gattine LePage een racist had genoemd. Daarop nam de gouverneur zijn telefoon en schold Gattine op zijn voicemail de huid vol. Hij noemde hem onder andere een "hoerenzoon" en een "socialistische 'cocksucker'".



Dat voicemailbericht werd nadien openbaar gemaakt door de lokale krant Portland Press Herald.



In een daaropvolgend interview vertelde LePage de krant dat hij wenste dat hij Gattine kon doden tijdens een duel. "Ik zou willen dat hij naar hier komt, want ik verzeker je, ik wou dat het 1825 was", aldus de gouverneur. "En we zouden een duel hebben, zo boos ben ik nu. En ik zou mijn geweer niet in de lucht richten, ik garandeer je... ik zou het recht tussen zijn twee ogen richten, want hij is een kleine onderkruiperige snotneus en sinds hij in deze legislatuur zit, heeft hij niets gedaan om de staat vooruit te helpen." "Je probeert de vijand te identificeren en de vijand op dit moment, de overgrote meerderheid van de mensen die gearresteerd worden, zijn zwarten of Latijns-Amerikanen." Paul LePage