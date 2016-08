Italiaan filmt eigen dood via Facebook Live

Door: redactie

28/08/16

video Toen Armin Schmieder filmde hoe hij zich voorbereidde op zijn zweefsprong van een Zwitserse berg, had hij nooit kunnen voorspellen dat het zijn laatste beelden zouden worden. De 28-jarige Italiaan crashte tegen de berg en overleefde het ongeluk niet.

Armin, die een geduchte skydiver was maar nog niet zo bekend met zijn wingsuit, wilde zijn sprong vastleggen in een Facebook Live. Hij filmde zijn voorbereidingen op een bergtop dicht bij Kandersteg, een drukbezocht gebied voor waaghalzen zonder hoogtevrees.



Op het einde van de beelden zegt hij 'Vandaag vliegen jullie met mij' tegen zijn volgers, waarna hij vertrekt. Niet veel later is echter een schreeuw en een crash te horen. Niemand weet goed wat er met hem gebeurd is, maar de politie van het kanton Bern meldde wel dat het lichaam van een 28-jarige man met de Italiaanse nationaliteit gevonden werd op de bergflank. Zijn identiteit werd nog niet bevestigd omdat het onderzoek nog loopt, maar er wordt gevreesd dat de man het niet gehaald heeft.