Aanval op gevangenis in Filipijnen: 28 gevangenen ontsnappen

28/08/16 - 09u06 Bron: Belga

In het zuiden van de Filipijnen hebben islamisten, die het embleem van terreurgroep Islamitische Staat (IS) toonden, een aanval uitgevoerd op een gevangenis. Daarbij hebben ze acht van hun leden en twintig andere gevangenen bevrijd. Dat zei Augustine Tello, bevelvoerder van de lokale politie, vandaag.

Een vijftigtal zwaarbewapende strijders van de groep Maute, een van de islamistische bewegingen op het eiland Mindanao, voerde de raid zaterdag uit op de gevangenis van Marawi. De acht strijders die ze hebben bevrijd, waren opgepakt op 22 augustus door militairen aan een controlepunt, toen ze wapens en explosieven in hun bestelwagen hadden gevonden. De twintig andere gedetineerden maakten gebruik van de aanval om eveneens de benen te nemen.



De groep Maute wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de aanslag in februari op een militair kamp in Mindanao. Ook daar werd de zwarte vlag van IS gevoerd. Bij de aanval vielen 12 doden, onder wie de aanvallers en vijf militairen.



De autoriteiten onderzoeken de beveiliging van de gevangenis en zoeken uit waarom die niet werd opgevoerd na de arrestatie van het achttal een week geleden.