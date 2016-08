Top mijnwerkersvakbond opgepakt voor moord op Boliviaanse onderminister

Door: redactie

28/08/16 - 06u22 Bron: ANP

© epa.

De autoriteiten in Bolivia hebben drie leiders van de mijnwerkersvakbond eergisteren in staat van beschuldiging gesteld voor de geweldadige dood van de onderminister van Binnenlandse Zaken een dag eerder. Bij de drie zit de voorzitter van de vakbond, Carlos Mamani. Die is door het Boliviaanse openbaar ministerie beschuldigd van moord.