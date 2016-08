2 Canadese mannen ontdekken dat ze verwisseld werden na geboorte

Door: redactie

Twee mannen, afkomstig uit een afgelegen gemeenschap in de Canadese provincie Manitoba, hebben zopas ontdekt dat hun ouders niet hun echte ouders zijn. De mannen, die elkaar kennen en in hetzelfde dorp wonen, werden 41 jaar geleden na de geboorte verwisseld in het hospitaal.

Leon Swanson en David Tait Jr. werden met drie dagen verschil geboren in het Norway House Indian Hospital in Keewatinook in 1975. Het hospitaal, gelegen in Cree-gebied (de Cree zijn een inheemse bevolkingsgroep in Canada, red.), werd destijds gerund door de federale overheid. Uit DNA-onderzoek blijkt dat ze kort na de geboorte met de verkeerde ouders naar huis werden gestuurd. Lees ook Canadese federale politie laat uniform met hoofddoek toe

In tranen Beide mannen huilden vrijdag tijdens de persconferentie waarbij de lokale autoriteiten meedeelden welke fout er 40 jaar geleden werd begaan.



"We hebben er geen woorden voor," zei David Tait Jr., "40 jaren zijn verstreken... [ik voel me] gewoon bezorgd, verward, boos". "Ik wil zo graag antwoorden", ging de man verder, "het gaat ons op een of andere manier beïnvloeden, dat weet ik. Het zal een lange weg worden". De mensen die hem opvoedden "zullen desondanks altijd zijn moeder en vader zijn", maar "hij heeft een andere broer, een andere vader en moeder", zei hij.



Taits vader, David Tait Sr., deelde mee dat de families door het nieuws dichter bij elkaar gebracht zullen worden: "We zijn overeengekomen dat we één familie zullen zijn". Zij vrouw voegde eraan toe dat alle betrokken ouders de mannen "willen blijven behandelen als hun eigen zonen".

Jarenlang vermoeden Het is al het tweede keer op een jaar tijd dat een dergelijk geval aan het licht komt. In november 2015 ontdekten twee mannen die ook in 1975 geboren waren in hetzelfde ziekenhuis dat ze niet de biologische kinderen van hun ouders waren.



Dat nieuws zette Tait, Swanson en hun families ertoe aan om ook een DNA-test te laten uitvoeren. Omwille van gelijkenissen met elkaars ouders, hadden de mannen al langer het vermoeden dat ze bij de geboorte verwisseld werden.

"Crimineel" "Ik kan dit nieuws niet anders omschrijven dan crimineel," zei Eric Robinson, een voormalig parlementslid dat het nieuws op de persconferentie bekendmaakte. "We kunnen leven met één vergissing, maar twee gelijkaardige vergissingen is niet aanvaardbaar. We kunnen het niet zomaar opzijschuiven als een fout. In mijn ogen was het echt een criminele handeling."