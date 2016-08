"Zeker 35 doden na Turkse bombardementen in Syrië"

Redactie

Turkije Bij Turkse lucht- en artilleriebombardementen op twee plaatsen in het noorden van Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt. Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meegedeeld.

Turkse militairen in een tank op weg naar Syrië. © epa. Turkse gevechtsvliegtuigen namen een boerderij ten zuiden van de grensstad Jarabulus onder vuur. Daarin hadden gezinnen onderdak gezocht. Er kwamen 15 burgers om. Een tweede aanval gebeurde op het dorp Jub al-Kousa. Daar kwamen 20 burgers om het leven en raakten er nog eens vijftig gewond. Met Turkije verbonden Syrische rebellen vechten in het noorden van Syrië tegen Koerdische milities die deel uitmaken van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).



Koerdische strijders leverden in Noord-Syrië zaterdagnacht hevig slag met door Turkije gesteunde rebellen. Die rebellen worden volgens het Syrische Observatorium vergezeld door Turkse tanks. Dat gebeurde in de buurt van het dorp Tel al-Amarna, vlakbij Jarablus, de grensplaats die het FSA woensdag veroverde op Islamitische Staat. Volgens de Militaire Raad van Jarablus, die tot de met de Koerden verbonden Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) behoort, zijn bij de aanval op Tel al-Amarna burgerslachtoffers gevallen. De raad sprak van 'een gevaarlijke escalatie die het lot van de regio bedreigt'.



De Turkse tanks zijn bij Tel al-Amarna rechtstreeks in gevecht met strijders van de Koerdische YPG-militie. De YPG ontkent dat. Het zou voor het eerst zijn dat Turkse grondtroepen en de YPG slag leveren.



Een bron bij het Turkse leger zei zaterdagavond dat er vanuit YPG-gebied nabij Jarablus een raket werd afgevuurd op een Turkse tank. Daarbij kwam een Turkse militair om het leven en raakten drie anderen gewond

Luchthaven © afp. Op het vliegveld in de Turkse stad Diyarbakir zijn zaterdag vier raketten afgevuurd. Bij de raketaanval op het vliegveld in het zuidoosten van Turkije zijn geen gewonden gevallen, zo meldt de gouverneur van de provincie aan de zender NTV. De aanval is vermoedelijk uitgevoerd door Koerdische rebellen.



De raketten waren afgevuurd op een politiepost naast de VIP Lounge van het vliegveld. Passagiers en luchthavenpersoneel zijn in veiligheid gebracht in de terminal van de luchthaven. Volgens NTV sloegen de raketten in op een braakliggend stuk land verderop.



Diyarbakir is de grootste stad in het voornamelijk door Koerden bewoonde zuidoosten van Turkije. De aanval volgt op acties van het Turkse leger dat Syrië is binnengetrokken om IS en de oprukkende Koerdische milities in het grensgebied te bestrijden.

SDF Turkije waagde zich deze week voor het eerst sinds het begin van de Syrische opstand met honderden manschappen en tientallen tanks op Syrisch grondgebied Koerdische milities vormen een belangrijk onderdeel van de SDF, die met steun van onder meer de Verenigde Staten voornamelijk vechten tegen IS. Turkije en de VS eisen echter dat de Koerden zich uit de omgeving van Jarablus terugtrekken ten oosten van de rivier de Eufraat.



Turkse gevechtsvliegtuigen troffen eerder op de dag een munitiedepot even ten zuiden van Jarablus, lieten bronnen bij het Turkse leger weten. Strijders van de FSA, voornamelijk Arabieren en Turkmenen, grepen de Turkse ruggensteun aan om nog eens vijf dorpen rond Jarablus in te nemen.



Turkije waagde zich woensdag voor het eerst sinds het begin van de Syrische opstand met honderden manschappen en tientallen tanks op Syrisch grondgebied. Donderdag losten de Turkse troepen de eerste 'waarschuwingsschoten' op YPG-strijders. De operatie gaat door tot de Koerden zich terugtrekken, kondigde Ankara aan.