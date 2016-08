Raketaanval aan Turkse luchthaven van Diyarbakir

Door: redactie

In het zuidoosten van Turkije zijn gisteravond vier raketten afgevuurd aan de luchthaven van Diyarbakir. Dat zegt het Turkse agentschap Dogan, dat de aanval toeschrijft aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

De raketten kwamen terecht op een leeg terrein in de buurt van een controlepost van de politie. Volgens Dogan raakte niemand gewond.



Ambulances en politie kwamen ter plaatse en er werden ook vluchten afgeschaft. De passagiers werden opgevangen in de terminal.



Zaterdag kwamen bij een andere aanval in het zuidwesten van Turkije minstens elf mensen om het leven. Een autobom werd toen tot ontsteking gebracht aan een controlepost van de politie.



In het gebied wonen voornamelijk Koerden. Bijna dagelijks komt het er tot geweld tussen de Turkse veiligheidsdiensten en PKK-strijders, sinds het staakt-het-vuren in de zomer van 2015 werd doorbroken.



Het Turkse leger startte woensdag met een grondoperatie in het noorden van Syrië. Daarmee wil het niet enkel Islamitische Staat bestrijden, maar ook Koerdische milities die volgens Turkije banden hebben met de PKK.



De PKK wordt door Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie als een terroristische organisatie beschouwd.