"Française in monokini aangevallen en van slipje ontdaan"

27/08/16 - 22u25 Bron: sudouest.fr

Een groepje jongeren heeft donderdag een Franse vrouw in monokini aangevallen aan een zwemvijver in Châteauneuf-sur-Charente. Dat melden verscheidene lokale media op basis van getuigenissen. Het incident vond plaats in dezelfde week dat er heel wat heisa was in Frankrijk rond het al dan niet wettelijk toelaten van het dragen van een boerkini op het strand.