VN wil tegen zondag beslissing over humanitair staakt-het-vuren in Aleppo

De Verenigde Naties willen dat de betrokken actoren in de Syrische oorlog tegen zondag beslissen of ze een humanitair staakt-het-vuren van 48 uur inlassen voor de inwoners van Aleppo. Zowat anderhalf miljoen mensen zitten vast in de tweede grootste stad van het land, nadat sinds halfweg juli de gevechten tussen regeringstroepen en rebellen in hevigheid zijn toegenomen.

De oproep van VN-gezant Staffan de Mistura komt daags na een vergadering in Genève, waar Moskou en Washington vooruitgang aankondigden richting een einde van de gevechten in Syrië, maar waarbij nog heel wat modaliteiten moeten worden vastgelegd. In een mededeling roept de Mistura de strijdende partijen op "alle mogelijke inspanningen te leveren zodat we tegen zondag weten waar we staan" met Aleppo.



De voormalige economische hoofdstad van Syrië wordt bedreigd door "een humanitaire ramp zonder voorgaande", stelde de VN onlangs nog. Rusland, dat achter de Syrische president Bachar al-Assad staat, steunt het idee van een staakt-het-vuren om hulp te leveren aan de bevolking. Bepaalde leden uit de oppositie reageerden terughoudend op dat plan, aldus de Mistura, zonder meer details te geven.



"De VN is bereid actie te ondernemen (...) De bevolking lijdt en heeft hulp nodig. De tijd dringt. Alles moet prioritair in het werk worden gesteld voor de burgers", benadrukte de VN-gezant, die erop wijst dat de VN al levensmiddelen en medicijnen in stelling heeft gebracht. Een eerste levering zou 80.000 mensen ten goede kunnen komen, zowel in wijken die in handen zijn van de rebellen, als in die in het westen die onder controle staan van de Syrische troepen.