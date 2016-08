Italiaanse politie arresteert plunderverdachten in door aardbeving verwoest dorp

Door: redactie

27/08/16 - 16u24 Bron: Belga

Reddingswerkers in het verwoeste dorp Amatrice. © epa.

aardbeving italië De Italiaanse politie heeft twee mannen opgepakt die zij verdenkt van het plunderen van huizen in het door de aardbeving verwoeste dorp Amatrice. Het tweetal is onmiddellijk afgevoerd naar een politiebureau in Rome uit angst dat omstanders hun wat wilden aandoen, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica.