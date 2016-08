Beierse minister wil honderdduizenden vluchtelingen het land uit

Door: redactie

27/08/16 - 16u05 Bron: DPA

De Beierse minister van Financiën Markus Soeder. © epa.

De Beierse minister van Financiën, Markus Soeder, wil de komende drie jaar honderdduizenden vluchtelingen weer het land uit krijgen. "Zelfs met de beste wil van de wereld zal het onmogelijk zijn zoveel mensen uit totaal andere culturen succesvol te integreren", zegt de CSU-minister vandaag in het weekblad Der Spiegel.

Het voorbije jaar zijn meer dan een miljoen migranten aangekomen in Duitsland. Velen onder hen waren op de vlucht voor de oorlog in Syrië. "Zelfs in Syrië zal de oorlog op een bepaald punt eindigen", aldus Soeder. Hij voegt er aan toe dat vluchtelingen uit Afghanistan en Irak nu in staat zijn terug te keren naar gebieden in hun thuisland die veilig werden geacht.