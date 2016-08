Gestrande zeelieden gered door SOS-boodschap in zand

Door: redactie

27/08/16 - 15u37 Bron: Belga

De twee zeelieden hadden SOS op het strand geschreven. © US Coast Guard.

Met een roep om hulp in het zand hebben twee gestrande zeelieden op een eiland in Micronesië zichzelf gered. De bemanning van een vliegtuig van de Amerikaanse marine zag de letters SOS en verwittigde de reddingsdiensten. Dat bericht de Amerikaanse zender CNN, die daarvoor de kustwacht van het eiland Guam citeert.

De twee hadden het op het eiland al acht dagen uitgehouden met "beperkte voorraden en zonder nooduitrusting". Gisteren werden ze naar de atol Nomwin gebracht.



De kustwacht had een bericht gekregen over een 5,5 meter lang vaartuig dat met twee opvarenden sinds 19 augustus werd vermist. Het vaartuig had het eiland Weno twee dagen eerder verlaten en koers gezet naar Tamtam, maar daar kwam het nooit aan.