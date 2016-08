Staking veiligheidsagenten veroorzaakt hinder op luchthaven Lissabon

Door: redactie

27/08/16 - 14u59 Bron: Belga

Op de luchthaven van Lissabon veroorzaakt een 24-urenstaking van de veiligheidsagenten lange wachtrijen in de vertrekhall, waardoor het merendeel van de vluchten vertraging oploopt. Dat heeft luchthavenuitbater ANA gemeld.

De vakbond van het luchthavenpersoneel (Sitava) protesteert met de actie tegen de slechte werkomstandigheden en lage lonen. Volgens de vakbond heeft 80 procent van het personeel het werk neergelegd. Omwille van het einde van de vakantie is het vandaag druk op de luchthaven. In Porto en Faro zou alles "normaal" verlopen. Daar zou respectievelijk 60 en 50 procent de stakingsoproep opvolgen.



Tien uur per dag, weinig rustperiodes

"De veiligheidsagenten zijn moe, met variabele uurroosters die kunnen oplopen tot tien uur per dag en weinig rustperiodes", legt een vakbondsman uit. Sitava eist een nieuwe cao die een einde maakt aan de flexibiliteit. De ondernemingen die instaan voor de veiligheidscontroles op de luchthavens hebben volgens de vakbondsman een beroep gedaan op vroegere werknemers om de stakers te vervangen en de impact van de actie te beperken.



De Portugese vereniging van bewakingsfirma's noemt de actie "totaal onterecht" en vindt dat de staking de veiligheid op de betrokken luchthavens in het gedrang brengt.



Vorig jaar passeerden 38,9 miljoen passagiers langs de tien Portugese luchthavens, een recordcijfer.