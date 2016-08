Een jaar na Merkels 'Wir schaffen das': Duitse economie groeit, maar er zijn ook negatieve effecten

Bewerkt door: LB

27/08/16 - 14u44 Bron: welt.de

Een jaar geleden sprak Duits bondskanselier Angela Merkel de inmiddels historische woorden "Wir schaffen das", maar wat zijn de effecten van de vluchtelingentoestroom op de Duitse economie? © reuters.

VLUCHTELINGENCRISIS Een jaar is het nu geleden dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar inmiddels historische uitspraak deed over de toestroom van vluchtelingen: "Wir schaffen das". "We kunnen het aan, we spelen het klaar". De Duitse economie, zo blijkt, is er wel bij gevaren. Maar er zijn ook negatieve effecten, zo berekende welt.de.

Sinds april dit jaar kwamen er gemiddeld nog maandelijks 16.000 asielzoekers aan in Duitsland. Op het hoogtepunt van de crisis, in november vorig jaar, waren dat er 200.000 per maand. "Duitsland is een sterk land", zei Merkel op 31 augustus vorig jaar tijdens een persconferentie. "Daarom moeten we de problemen die samenhangen met de toestroom van vluchtelingen met een gepaste houding aanpakken. We hebben al zoveel klaargespeeld, we spelen dit ook klaar".



"Wat ons daarbij in de weg staat, moeten we overwinnen, daar moeten we aan werken".



Economische impact

"Wir schaffen das", de zin die Merkel een jaar geleden uitsprak en al gauw geschiedenis werd. Een jaar waarin heel wat Duitse gemeenten de grenzen van hun mogelijkheden bereikten, het jaar waarin duizenden hulpverleners bovenmenselijke prestaties leverden, het jaar ook waarin de stemming onder de bevolking omsloeg. Inmiddels laat de economische impact van de vluchtelingeninstroom zich relatief accuraat schatten. De gevolgen blijken tweeledig.



Sinds het begin van 2015 zijn 1,33 miljoen vluchtelingen naar Duitsland gekomen. Daarvan dienden er inmiddels 960.000 een asielaanvraag in bij het Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF). De overigen zullen naar verwachting in de komende maanden volgen. De overheid kan die achterstand inhalen nu de instroom aanzienlijk is afgenomen. Sinds april dit jaar kwamen er gemiddeld nog maandelijks 16.000 asielzoekers aan in Duitsland. Op het hoogtepunt van de crisis, in november vorig jaar, waren dat er 200.000 per maand.

Lees verder onder de foto Lees ook Beierse minister wil honderdduizenden vluchtelingen het land uit

Vluchtelinge op eerste werkdag ontslagen omdat ze hoofddoek niet wil afdoen

Hongarije bouwt tweede hek tegen migranten

Noorwegen bouwt grenshek om vluchtelingen buiten te houden

Vluchtelingen moeten tekort aan postbodes opvangen September vorig jaar: een man houdt een welkomstbord op tijdens de aankomst van vluchtelingen aan het treinstation in Saalfeld. © ap.

De vraag is nu wat deze immigranten betekenen voor de economie, wat ze de staat kosten en wat het effect is op de arbeidsmarkt Gezinshereniging

Jörg Krämer, hoofdeconoom bij Commerzbank, maakte op basis van die data verscheidene economische berekeningen. Vooreerst schat hij in hoeveel mensen nog zullen aankomen via de gezinshereniging. Enkel vluchtelingen die een beschermingsstatus hebben gekregen, mogen familieleden laten overkomen. Krämer gaat uit van een acceptatiegraad van 50 procent.



Het BAMF verwacht dat één familielid per Syrische vluchteling op gezinshereniging beroep zal doen. Dat lijkt weinig maar is toe te schrijven aan het feit dat ongeveer de helft van de Syrische vluchtelingen in Duitsland jonger is dan 25 en waarschijnlijk geen partner of kinderen heeft. Dat betekent dat naar verwachting 655.000 extra mensen naar Duitsland zullen komen op basis van gezinshereniging.



De vraag is nu wat deze immigranten betekenen voor de economie, wat ze de staat kosten en wat het effect is op de arbeidsmarkt.

Eén van de grootste winnaars is de bouwsector. Ongeveer een kwart van de toename van het aantal verstrekte bouwvergunningen voor woningen is toe te schrijven aan de bouw van woningen voor vluchtelingen 980 euro kosten per maand per vluchteling

Krämer rekent 980 euro maandelijkse kosten per volwassen vluchteling die door het BAMF werd erkend. Daarin zitten alle kosten, van ziekteverzekering tot huisvesting. "Vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal vluchtelingen in 2015 van 525.000 mensen kom je op een netto-staatsuitgave van naar schatting 6,5 miljard euro", aldus Krämer. Dat komt neer op ongeveer 0,2 procent van het bruto binnenlands product (BBP)



In 2015 nam de economische output als gevolg van de uitgaven voor vluchtelingen dan ook met 0,2 procent toe. Dit jaar zal het BBP naar verwachting evenveel toenemen, wat maakt dat het BBP 0,4 procent hoger komt te liggen dan eind 2014.



Staat verdient aan schulden

Deze extra groei is natuurlijk heel ongelijk verdeeld. Eén van de grootste winnaars is de bouwsector. Ongeveer een kwart van de toename van het aantal verstrekte bouwvergunningen voor woningen is toe te schrijven aan de bouw van woningen voor vluchtelingen.



De stimulans voor de economische draagkracht staat tegenover de hogere staatsuitgaven. Door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank kan de Duitse staat op die nieuwe schulden echter verdienen in plaats van rente te betalen. Zo boekte Duitsland in het eerste halfjaar ondanks de extra lasten een overschot van 18,5 miljard euro.

Lees verder onder de foto Demonstratie van de antimigrantenpartij Alternative für Deutschland in Neubrandenburg, begin deze maand. © photo news.

Tot 2025 zullen elk jaar 100.000 meer mensen met pensioen gaan dan er nieuwe werknemers bijkomen. In die prognose stelt de arbeidsdienst voor dat er elk jaar 300.000 mensen uit het buitenland moet worden aangetrokken Arbeidsmarkt

Weinig immigranten konden op de arbeidsmarkt een plek verwerven. Tussen mei 2015 en mei van dit jaar nam het aantal uitkeringsgerechtigden met 700.000 toe. Daarvan zijn er slechts 24.000 "immigranten uit niet-Europese landen van herkomst" zoals de federale arbeidsdienst ze classificeert. Het gaat dan om Aghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalië en Syrië.



Werkgelegenheid neemt toe, maar ook de werkloosheid

Slechts krap 11 procent van deze groep heeft momenteel een baan, onder de Duitse bevolking ligt de tewerkstellingsgraad rond de 60 procent. Onder de Duitsers bedraagt de werkloosheidsgraad 6,1 procent, onder de vluchtelingen bedraagt die 52,1 procent. In vergelijking met vorig jaar steegt die met 10 procentpunten. Onder alle buitenlanders steeg de werkloosheidsgraad licht van 14,7 tot 15 procent.



Krämer vreest dat die trend niet gauw zal omslaan. "Naast het gebrek aan talenkennis stellen we ook vast dat een hoog percentage vluchtelingen, veertig procent of meer, geen basisschoolkennis heeft". De arbeidsdienst voorziet dat de werkloosheid dit jaar nog zal toenemen, maar dat tegelijk het aantal tewerkgestelden zal toenemen.



600.000 potentiële werknemers

Op de lange termijn kunnen de immigranten ook op de arbeidsmarkt een positief effect hebben. Dit omdat het aantal tewerkgestelden in Duitsland de komende jaren zal afnemen door de vergrijzing van de bevolking. Tot 2025 zullen elk jaar 100.000 meer mensen met pensioen gaan dan er nieuwe werknemers bijkomen. In die prognose stelt de arbeidsdienst voor dat er elk jaar 300.000 mensen uit het buitenland moet worden aangetrokken.