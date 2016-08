Onze journalist in spoor Chinese redders

Door: redactie

Na de aardbeving van afgelopen woensdag in Italië blijven redders met man en macht zoeken naar overlevenden. VTM NIEUWS-journalist Thomas Van Hemeledonck trok met hen op pad op zoek naar overlevenden. Het Chinese zoek- en reddingsteam is al een paar dagen onafgebroken op zoek naar overlevenden van de aardbeving. Ze vallen op door hun grote zwarte kist die ze bij hebben. "Radioapparatuur om het puin te doorzoeken", klinkt het. "Het toestel reageert op geluid als iemand om hulp roept of ademt. Het kan zelfs tot tien meter diep geluiden registreren." Reddingswerkers zweren terecht bij het speurtalent van honden. Maar die hebben natuurlijk hun beperkingen. Apparaten niet. "Als het bijvoorbeeld regent dan heeft een hond het moeilijk met al die geuren tegelijk. Dit apparaat is wetenschappelijk juister om een geluid of een lichaam te vinden. " Niks dan voordelen dus. En bovendien hebben de chinezen ervaring in andere rampgebieden. Maar wanneer ze hier in Amatrice voorbij het lintje gaan, worden ze weggejaagd. De Italianen houden hun reddingsoperaties liever zelf in handen. Ze zijn met genoeg, kennen het terrein en moeten op die manier ook niet in een andere taal dan het Italiaans communiceren.