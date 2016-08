Turkije laat hoofddoek voor politieagentes toe

Bewerkt door: Redactie

27/08/16 - 13u40 Bron: Belga

Turkije gaat vrouwelijke politieagenten de toestemming geven om een hoofddoek te dragen. Dat heeft het openbare persbureau Anadolu gemeld.

De beslissing is vandaag gepubliceerd in het staatsblad. Voorwaarde is wel dat de hoofddoek dezelfde kleur heeft als het uniform en geen motieven bevat.



Turkije, een islamitisch land met een officieel seculiere overheid, heeft een lange geschiedenis met de hoofddoek. Vroegere seculiere regeringen verboden het kledingstuk op universiteiten en in de ambtenarij. Sinds ze in 2002 de macht in handen kreeg, heeft de conservatief-islamitische partij AKP van president Recep Tayyip Erdogan deze oude regels gaandeweg versoepeld.



De toelating van de hoofddoek op universiteiten, in scholen en bij overheidsdiensten stuit op onvrede bij de aanhangers van de seculiere staat zoals Mustafa Kemal Atatürk die in 1923 had opgericht. Maar regeringsgezinde media wijzen erop dat ook westerse landen als Canada en Schotland politieagentes al de toestemming gaven om een hoofddoek te dragen.



