"Merkel stelt beslissing over herverkiezing uit tot begin 2017"

27/08/16 - 11u49 Bron: Belga

Duitsland De Duitse bondskanselier Angela Merkel zal pas begin volgend jaar haar beslissing over een mogelijke herverkiezing bekendmaken. Dat bericht het nieuwsmagazine Der Spiegel zaterdag op gezag van bronnen binnen de partij van Merkel, de Christelijke Democratische Unie (CDU).

Volgens het bericht is de bekendmaking nu voor de tweede keer uitgesteld, zodat het hoofd van de CDU-zusterpartij CSU, Horst Seehofer, tijd heeft om te beslissen of zijn partij een kandidatuur van Merkel zou steunen.



De duur is problematisch voor Merkel, die naar verwachting zich kandidaat zou stellen om opnieuw partijvoorzitter te worden tijdens de partijconventie in december. Dat kan ze enkel doen als ze ook kandidaat is voor de post van bondskanselier.



Volgens Spiegel bestaat er ongerustheid binnen de politieke kringen rond Merkel dat haar kandidatuur aankondigen zonder de steun van Seehofer, haar politiek zou schaden. Aanvankelijk zou ze begin 2016 haar beslissing bekendmaken, maar moest dat uitstellen door de vluchtelingencrisis en problemen met de CSU.



Merkel is sinds 2005 Duits bondskanselier.