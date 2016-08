Brand verwoest Praagse filmstad

Door: redactie

Een brand heeft voor miljoenen euro's schade aangericht in de Barrandov-filmstudio's bij Praag. Een deel van de legendarische filmstad werd verwoest, waaronder een nagebouwde middeleeuwse burcht en een filmset die het middeleeuwse Parijs moest voorstellen. Dat melden Tsjechische media op gezag van brandweer en politie.

Drie brandweerlieden raakten bij het blussen gewond. De brand brak gisteravond uit en was pas vanochtend gedoofd. Helikopters werden ingezet om water uit de Moldau over het brandende areaal van zo'n 10.000 vierkante meter uit te storten.



Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.



De filmstad in het Praagse stadsdeel Barrandov is een van de grootste en oudste filmstudio's ter wereld. Sinds de jaren dertig werden er meer dan tweeduizend films opgenomen.