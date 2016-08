Turkse luchtaanvallen in Koerdisch gebied in Syrië

Door: redactie

27/08/16 - 11u28 Bron: Belga

Turkse militairen rijden in een tank Syrië binnen. © afp.

Turkse gevechtsvliegtuigen en artillerie hebben een Syrisch dorp getroffen dat in handen is van Koerdische troepen. Dat meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de mensenrechten en wordt bevestigd door een woordvoerder van de Koerdische PYD (Democratische Unie Partij). Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.