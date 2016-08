Zeker zestien doden bij aangestoken brand in Moskou

Door: redactie

27/08/16 - 11u46 Bron: Belga

In de Russische hoofdstad Moskou zijn minstens zestien mensen omgekomen bij een brand in een magazijn. Dat maakte het Russische ministerie voor Noodsituaties bekend. Vier andere gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Speurders gaan uit van brandstichting in het gebouw van een drukkerij, aldus het Russische persagentschap Interfax.