Frankrijk zet 2 geradicaliseerde Marokkanen het land uit

Door: redactie

27/08/16 - 05u48 Bron: Belga

Bernard Cazeneuve, de Franse minister van Binnenlandse Zaken © afp.

Twee geradicaliseerde Marokkanen zijn gisteren Frankrijk uitgezet omdat ze een bedreiging vormden voor de openbare orde, aldus de minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve. Sinds begin van 2016 heeft Frankrijk 15 mensen uitgewezen.

"Gezien de ernstige bedreiging voor de openbare orde indien deze twee geradicaliseerde individuen op Franse bodem blijven, heeft minister Caseneuve besloten om hen onmiddellijk uit te wijzen", zo klonk het in een verklaring van het ministerie.



"Sinds begin augustus hebben zes dergelijke uitwijzingen plaatsgevonden, en sinds het begin van het jaar vijftien", voegde Cazeneuve eraan toe, die benadrukte dat de regering met vastberadenheid en met alle rechtsmiddelen het terrorisme bestrijdt.



Sinds de aanslagen van 13 november is in Frankrijk de noodtoestand van kracht. Deze zomer werd het land twee keer getroffen door terrorisme. Bij de aanslag van 14 juli in Nice kwamen 86 mensen om en in Rouen werd op 26 juli een priester in zijn kerk vermoord.