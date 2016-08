Foutje! Nieuwe brug is acht meter te kort

Redactie

27/08/16 - 11u18 Bron: AD.nl

De brug haalde op acht meter na de overkant... © AD/De Gelderlander.

Directeur Jan-Willem Kamerman van het Nederlandse Park Lingezegen geeft het ruiterlijk toe. Door een fout van zijn organisatie is een wandelbrug besteld die bij levering acht meter te kort bleek.

"We zijn uitgegaan van een tekening die eerder werd gebruikt om een andere brug te bestellen", zegt Kamerman tegen het Nederlandse regionale dagblad De Gelderlander.



De brug stond al klaar maar er was over het hoofd gezien dat op de beoogde plek nog natuurvriendelijke oevers moesten komen. De brug kostte 40.000 euro. Toch is de parkorganisatie dat geld niet kwijt, aldus de directeur. "We hebben de brug doorverkocht aan de gemeente Overbetuwe om op een andere plaats neer te leggen."



Park Lingezegen heeft ondertussen een nieuwe brug besteld.