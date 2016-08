Marokko in de ban van seksschandaal

Bewerkt door: Redactie

27/08/16 - 10u08 Bron: Al Jazeera

© Kos.

Marokko is in de ban van een seksschandaal waarbij twee politici zijn betrokken. Moulay Omar Benhammad (63) en Fatima Nejjar (62) werden vorige week naar verluidt betrapt in een "seksuele positie" op een strand in de plaats Mohammedia, zo'n zestig kilometer van de hoofdstad Rabat, zo meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op haar website.

Benhammad en Nejjar zijn vicepresident van de Beweging voor Eenheid en Hervorming (MUR), de ideologische vleugel van de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (PJD). Vorige zaterdag werden ze betrapt "terwijl ze seks hadden" in een wagen op het strand van de Marokkaanse havenstad Mohammedia. De vermeende minnaars werden opgepakt, maar korte tijd later opnieuw vrijgelaten nadat de echtgenote van Benhammad, met wie hij zeven kinderen heeft, de borg had betaald. Nejjar is weduwe en heeft zes kinderen. Ze werd aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan overspel.



Benhammad wordt beschuldigd van poging tot corruptie omdat hij de agenten die hem aanhielden, zou hebben proberen om te kopen. Zijn echtgenote diende geen klacht in wegens ontrouw.



Op buitenechtelijke seks staan celstraffen van een maand tot een jaar in Marokko.