Twee nonnen doodgestoken in Mississippi

27/08/16 - 09u13 Bron: ABC News

Twee zusters zijn donderdag dood aangetroffen in de Amerikaanse staat Mississippi. Margaret Held en Paula Merrill vertoonden allebei steekwonden. Een 46-jarige man is opgepakt op verdenking van de dubbele moord, zo meldt ABC News.

De lichamen van de 68-jarige nonnen werden ontdekt in hun woning in Durant, nadat de vrouwen niet waren opgedaagd in het ziekenhuis waar ze werkten.



Van de dader was geen spoor, maar gisteren werd een verdachte opgepakt, zo bevestigde een woordvoerder van de lokale politie gisteravond. De opgepakte man is de 46-jarige Rodney Earl Sanders.



Over een motief is nog niets bekend.