Schoonbroer van Charlie Hebdo-terrorist uitgeleverd aan Frankrijk

27/08/16 - 07u14 Bron: Belga

© afp.

Mourad Hamyd, de schoonbroer van Chérif Kouachi (links op de foto), een van de aanvallers van Charlie Hebdo, is gisteren door de Bulgaarse autoriteiten aan Frankrijk uitgeleverd, waar hij vandaag voor de antiterrorismerechtbank zal verschijnen.

De Franse 20-jarige student werd door Bulgarije aan Frankrijk uitgeleverd in uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een antiterrorismerechter, voor "terroristische bendevorming om terroristische daden voor te bereiden".



Mourad Hamyd, die ervan wordt verdacht zich bij de jihadstrijders te hebben willen aansluiten in Syrië, kwam rond 20 uur aan op de luchthaven in Parijs.