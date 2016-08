Medewerkster Yellowstone overleden na val van klif

Door: redactie

Bron: Reuters

Een 21-jarige werkneemster van Yellowstone National Park, een van de bekendste nationale parken in de VS, viel in de nacht van donderdag op vrijdag van een rots terwijl ze er met collega's op uit was. De vrouw heeft de val niet overleefd.