Tunesisch parlement schenkt vertrouwen aan eenheidsregering

Door: redactie

27/08/16 - 02u11 Bron: Belga

Premier Youssef Chahed (vooraan rechts) en zijn nieuwe regering. © afp.

De Tunesische eenheidsregering van Youssef Chahed heeft gisteren met een grote meerderheid het vertrouwen gekregen van het parlement.





In het parlement waren 194 van de 217 afgevaardigden aanwezig, waarvan 167 voor de regering stemden, 22 tegen en 5 zich onthielden.



Met de stemming komt er een einde aan drie maanden van intensieve onderhandelingen. Het nieuwe kabinet met 26 ministers en 14 staatssecretarissen, zal naast meerdere vrouwen, ook leden uit verschillende partijen en enkele onafhankelijken tellen.



De 40-jarige Chahed is de jongste premier in de moderne geschiedenis van het land, en de zevende regeringsleider in minder dan zes jaar.



Sinds de revolutie in 2011 kreeg Tunesië dan ook met vele uitdagingen te maken. Zo lukt het het land maar niet om zijn economie weer op gang te trekken, en kreeg het in 2015 en begin 2016 te maken met bloedige aanslagen. "We zullen allemaal offers moeten brengen", zo waarschuwde Chahed gisteren in de debatten voor de stemming.