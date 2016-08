Moskou en Washington effenen pad voor staakt-het-vuren in Syrië

Door: redactie

27/08/16 - 01u05 Bron: Belga

John Kerry en Sergei Lavrov. © epa.

De Verenigde Staten en Rusland zijn erin geslaagd om het pad voor een staakt-het-vuren te effenen, maar de praktische details moeten nog ingevuld worden. Dat verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry vrijdag in Genève.

"We zijn erin geslaagd om het pad te verduidelijken naar een stopzetting van de gevechten", zei Kerry aan de pers na een vergadering met zijn Russische collega Sergei Lavrov.



Ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken bevestigde dat er "belangrijke akkoorden" werden bereikt, maar dat bepaalde elementen nog afgewerkt moeten worden.



Volgens Kerry waren de twee landen niet klaar voor een definitief akkoord, en zullen de experts van beide landen de komende dagen nog samenzitten in Genève om tot een akkoord te komen over de onopgeloste kwesties. "We willen niet gewoon een akkoord om te kunnen zeggen dat we een akkoord hebben", verduidelijkte Kerry.



De twee spraken vrijdagochtend bijna een uur met elkaar in een hotel in Genève, waar sinds het begin van het jaar gesprekken over Syrië plaatsvinden.



Moskou en Washington hebben Islamitische Staat (IS) als gemeenschappelijke vijand, maar Rusland steunt president Assad, terwijl de VS hem weg willen.