Slachtoffers aardbeving krijgen een gezicht

Martijn Vanhinsberg

27/08/16 - 04u30

© kos.

De dodentol na de aardbeving in Italië is opgelopen tot 278. Eén koppel werd gevonden in een innige omhelzing, een ander lag nog samen in bed. Nog 400 gewonden liggen in ziekenhuizen, tientallen anderen blijven vermist.

Fabio Graziani (42) en Aurelia Daogaru (36), gestorven in Amatrice © kos. Fabio Graziani (42) en Aurelia Daogaru (36), gestorven in Amatrice Het koppel, woonachtig in Rome, was op vakantie in Amatrice waar ze in de woning van hun ouders verbleven. Het 9-jarige zoontje van Fabio en zijn Roemeense vrouw Aurelia raakte als bij wonder niet gewond en wordt momenteel opgevangen door zijn grootouders.

Marco Santarelli (28), gestorven in Amatrice (ook al begraven) © kos. De kok was met enkele vrienden op vakantie in Amatrice in een huis dat toebehoort aan zijn familie. Hij zou er het eetfestijn bezoeken dat dit weekend op het programma stond. Zijn vader Fillipo was in Rome toen hij de grond voelde trillen. Toen hij vernam dat Amatrice erg getroffen was, trok hij meteen met zijn auto naar de stad. Hij zag hoe het huis waar zijn zoon verbleef, helemaal was verwoest. "Ik bleef bellen op zijn gsm maar kreeg geen gehoor. Toen ik aankwam, hoorde ik dat één van de vrienden kon wegvluchten tijdens de aardbeving terwijl een andere jongeman na uren nog vanonder het puin is gehaald", aldus de vader van Marco. "De man hielp samen met andere hulpverleners brokstukken verwijderen om zo hopelijk ook zijn zoon te vinden. "Ik bleef hoop koesteren. Plots werd zijn hondje, die hij altijd bij zich had, gevonden. Maar Marco was overleden."

Paola Rascelli (43) en Fabrizio Trabalza (45), gestorven in Amatrice © kos. Hulpverleners vonden het koppel in een innige knuffel terug onder het puin. Paola en Fabriazio verbleven nog maar enkele dagen in Amatrice en hadden er haar verjaardag gevierd. De vrienden van het koppel herinneren hen als ontzettend vriendelijk en goedlachs.

Anna Grossi (21), gestorven in Amatrice © kos. Het huis van Anna werd door de aardbeving in amper enkele minuten herleid tot puin. De verloofde van de 21-jarige fluitiste, die bij haar was op het moment van de ramp, kon levend vanonder het puin worden gered. Hij ligt wel nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis.

Ezio Tulli (42) en zijn twee zonen van 8 en 12, gestorven in Amatrice © kos. De 42-jarige chef bij de wegpolitie in Aprilia was samen met zijn vrouw en twee zonen op vakantie in Amatrice. De man en zijn kinderen lieten het leven. Zijn vrouw, eveneens werkzaam bij de politie, raakte gewond maar overleefde de ramp.

Giacomo Dell'Otto (52), gestorven in Amatrice © kos. De 52-jarige immobiliënmakelaar uit het stadje Sezze was op vakantie in een oud familiehuis. Hij was er met zijn vrouw Aura, zijn 13-jarige dochter Angela en zijn broer Paolo. "Soms zei hij me dat hij het huisje wilde verkopen maar hij was er helemaal aan verknocht. Zodanig erg dat hij telkens hij kon naar Amatrice trok. Gisterenavond waren er tegenstrijdige berichten dat ook de andere familieleden mogelijk om het leven kwamen bij de ramp.

Adriano Sargeni (84), zijn vrouw Artemia en schoonzoon Mauro Marincioni , gestorven in Amatrice De gepensioneerde politieman en zijn vrouw stierven in hun woning, maar hun twee kleinkinderen van 10 en 12 jaar oud konden worden gered, net als hun dochter Gabriella.

Diego Galante (40) en zijn partner Sook Mancini (44), gestorven in Amatrice © kos. Het koppel uit Rome overleed maar de twee kinderen van Diego, uit een vorige relatie, konden worden gered.

Alessandro Neroni (42), gestorven in Amatrice © kos. De man werkte als kapper en stierf in zijn ouderlijk huis. De beving gebeurde net op het moment dat zijn ouders op bezoek waren bij vrienden.

Nadia Magnanti (44) en haar zoon Francesco (11) © kos. Nadia was met haar gezin, oorspronkelijk uit Rome, op bezoek bij de familie van haar moeder. Zij en haar zoon overleden, haar man kon worden gered.

Alberto Reitano (56) en zijn zoon Tommaso (14), gestorven in Amatrice © kos. Alberto Reitano (56) en zijn zoon Tommaso (14), gestorven in Amatrice Zoals elk jaar kwam het gezin naar de stad. Moeder Patrizia kon gered worden maar verkeert in kritieke toestand. Het koppel had net hun 25ste huwelijksverjaardag gevierd.

Maria Elisa Conti (85), gestorven in Amatrice © kos. Haar dochter Cecilia, schoonzoon Gianfranco en neef Simone konden worden gered.

Bruna Muller en haar man Cesare Marri (beiden 70), gestorven in Amatrice © kos.

Cesare Ciciarelli, Maria Bonifacio en hun dochter Elisa, gestorven in Amatrice © kos.

Erjon Toro (34), gestorven in Amatrice © kos. De man met Albanese roots overleed, zijn vrouw en twee kinderen van 3 en 5 werden gered.

Alba Pazienti (80), gestorven in Amatrice © kos. De vrouw uit Anzio was samen met haar dochter en een nichtje naar de stad afgezakt voor het feestweekend.

Federico Ascani (60) en Giuliana Cellini (64), gestorven in Amatrice © kos. Het duo werd samen teruggevonden in bed.

Will (55) en Maria (41) Henniker-Gotley, gestorven in Amatrice © kos. Het koppel, afkomstig uit Stockwell in London, was op vakantie.

Marcos Burnett (14), gestorven in Amatrice © kos. Marcos was op vakantie met zijn ouders op het domein van Will en Maria (zie hierboven). Zijn vader, moeder en zusje werden gered.

Tiziana Lo Presti (60), gestorven in Amatrice © kos. Werkte bij de civiele bescherming. Bestuurde zélf plaatsen na aardbevingen. Was in de stad om haar oude moeder bij te staan.

Gabriele Nobile (69) en zijn vrouw Loretta Di Battista (61), gestorven in Amatrice © kos. Het duo uit Sant'Angelo Romano werd teruggevonden terwijl ze in elkaars armen schuilden voor het vallend puin. Het koppel laat twee dochters na. "We hebben jullie samen gevonden. In bed. Jullie waren samen - samen voor altijd. Jullie zijn mijn helden", schreef dochter Fabiana aangedaan op haar Facebookpagina.

Gianluca Pedicone, zijn vrouw Letizia Francis en dochter Martina (10), gestorven in Amatrice © kos. Het gezin was op vakantie toen de aardbeving zich voordeed. Hun ander zoontje Gabriele (8) slaagde erin om zelf vanonder het puin te ontsnappen en doolde even alleen door de stad vooraleer een vriend van de familie hem herkende en zich om hem bekommerde.

Elisa Cafini (14), haar neef Gabriele Pratesi (8) en hun oma's Irma Rendina (80) en Rita Colaceci (69), gestorven in Pescara del Tronto Elisa Cafini © kos. Elisa en Gabriele brachten de laatste dagen vakantie door bij hun oma's vooraleer het schooljaar opnieuw begon.

Arianna Masciarelli (15), gestorven in Pescara del Tronto © kos. Het meisje was bij haar grootouders. Studeerde een kunstrichting in het middelbaar onderwijs. Omdat ze deel uitmaakte van de fanbase van de groep One Direction kwam er van andere fans heel wat steunbetuigingen voor het meisje op sociale media.

Wilma Piciacchia (55), gestorven in Pescara del Tronto © kos.

Marisol Piermarini (18 maanden), gestorven in Arquata del Tronto © kos. Het meisje was op vakantie met haar ouders en lag in haar kinderbedje. Haar mama Martina Turco ontsnapte al aan de dood tijdens de aardbeving in Aquila in 2009, waar ze toen woonde. Na die gruwelijke ervaring besloot ze met haar partner te verhuizen naar de streek. De vrouw ligt zelf nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis omdat ze pas na uren vanonder het puin kon worden gehaald.

Giampaolo Pace (43), gestorven in Accumoli © kos. Agent uit Aquila op bezoek bij familie. Het waren enkele van zijn collega's die hielpen bij de reddingsacties die zijn lichaam terugvonden.

Ana Huete (26), gestorven in Accumoli © kos. Het Spaanse meisje baatte in Granada een pizzeria uit met haar Italiaanse vriend. Het koppel was op vakantie. De ouders van Ana zijn ondertussen naar Italië afgezakt. De vriend overleefde.