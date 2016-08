President Mugabe: "Geen Arabische Lente in Zimbabwe"

Door: redactie

Tegenstanders van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe hoeven niet te hopen op een Arabische Lente. Mugabe laat zich niet afzetten als president. Dat heeft hij vandaag gezegd na de meest gewelddadige protesten tegen zijn bewind in twintig jaar.

De Zimbabwaanse politie zette in de hoofdstad Harare traangas in tegen betogers van de oppositie. Zij hadden echter toestemming van de rechter voor hun demonstratie.



In Zimbabwe klinken steeds vaker protesten tegen het beleid van de 92-jarige president. Het land gaat gebukt onder economische malaise, geldgebrek en hoge werkloosheid. Mugabe heeft inmiddels het land verlaten, hij gaat naar Kenia voor een congres over Afrikaanse ontwikkeling.



De term Arabische Lente komt van een reeks van protesten en revoluties in landen als Tunesië, Egypte en Libië.

