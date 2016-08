Braziliaanse ex-president Lula da Silva aangeklaagd voor corruptie en witwaspraktijken

Door: redactie

Brazilië De vroegere Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva is door de politie in beschuldiging gesteld voor corruptie en het witwassen van geld. De aanklacht, in het kader van het grootschalige corruptieschandaal bij het staatsbedrijf Petrobras (Petroleo Brasileiro), moet nu wel nog bevestigd worden door het parket.

De aanklacht tegen het 70-jarige linkse boegbeeld komt er op een moment dat de huidige Braziliaanse presidente, Dilma Rousseff, zich in de Senaat moet verweren tegen een afzettingsprocedure die tegen haar is opgestart. Lula was van plan om maandag op dat afzettingsproces zijn steun uit te spreken voor Rousseff, de politica die hij in 2010 nog zelf als zijn opvolger had aangeduid. Een beslissende stemming over de afzettingsprocedure wordt dinsdag of woensdag verwacht.



Lula moet zich ook al verantwoorden voor belemmering van de rechtsgang in het onderzoek naar het Petrobras-schandaal. Bij dat schandaal zijn meerdere Braziliaanse bedrijven betrokken die tussen 2004 en 2014 miljarden hebben betaald om lucratieve contracten te krijgen van het petroleumbedrijf. Er lopen onderzoeken naar de betrokkenheid van vroegere werknemers van Petrobras, directeurs van privébedrijven en een zestigtal politici.