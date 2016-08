Cuba wil na 55 jaar opnieuw commerciële vluchten uit VS ontvangen

Door: redactie

Luchtvaart Vanaf volgende week zal Cuba opnieuw commerciële vluchten vanuit de Verenigde Staten ontvangen. Cuba ziet de hernieuwingen van de verbinding, na een algemene stop in 1961, als een volgende positieve stap in de groeiende detente tussen de twee landen.

Vliegtuigmaatschappij JetBlue heeft de eerste rechtstreekse vlucht tussen Cuba en de Verenigde Staten ingepland op 31 augustus, van Fort Lauderdale in Florida naar Villa Clara. Vanaf september zal American Airlines vanuit Miami beginnen vliegen en ook andere maatschappijen zullen dat voorbeeld volgen. Tegen eind 2016 zouden er zo'n 20 vluchten per dag richting hoofdstad Havana uitzetten.



"Een positieve stap richting betere relaties tussen Cuba en de Verenigde Staten", vertelt Eduardo Rodriguez, de vice-minister van Transport, in de lokale Cubaanse media. Volgens hem zullen de Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen dezelfde behandeling krijgen als de andere 110 maatschappijen die momenteel naar Cuba vliegen.



Momenteel landen er elke dag 17 chartervluchten op het Cubaanse eiland, maar verwacht wordt dat die zullen bezwijken onder de competitie van de commerciële lijndiensten.



Sinds het begin van de detente tussen de twee landen in december 2014, heeft Cuba een serieuze stijging in het toerisme ervaren. Vorig jaar kreeg het land 3,5 miljoen toeristen over de vloer, wat de wankele economie opnieuw een boost heeft gegeven.