Vijf terreurverdachten opgepakt in Groot-Brittannië

26/08/16

De Britse politie heeft vandaag vijf terreurverdachten gearresteerd. Er werden drie mensen opgepakt in Birmingham en twee in Stoke-on-Trent.

De vijf mannen, die tussen 18 en 37 jaar oud zijn, werden opgepakt op basis van informatie van de inlichtingendiensten. Ze worden verdacht van het plannen, het plegen of het aanmoedigen van terroristische activiteiten.



In Birmingham werd uit voorzorg ook de ontmijningsdienst van het Britse leger opgeroepen.



Bij de antiterreuractie werden verschillende woningen doorzocht. Het onderzoek is nog altijd aan de gang.