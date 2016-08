Door: redactie

26/08/16 - 19u46 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Bij de aanslag met een autobom in Cizre, in het zuidoosten van Turkije, zijn volgens een nieuwe balans minstens elf politiemensen omgekomen en 78 gewonden gevallen. Dat zeggen regeringsambtenaren. De aanslag is intussen opgeëist door de Koerdische verzetsbeweging PKK.