'Meeste Colombianen voor vrede met FARC'

26/08/16 - 21u02

Colombia De meeste Colombianen zijn van plan voor het onlangs overeengekomen vredesverdrag met rebellenbeweging FARC te stemmen. Dat blijkt uit een opiniepeiling, uitgevoerd in opdracht van dagblad El Tiempo, die vandaag is gepubliceerd.

Van de ondervraagden zei iets meer dan 39 procent in het nog te houden referendum voor het vredesakkoord te zullen stemmen. Een kleine 28 procent is tegen en 10,5 procent twijfelt nog. Ruim 21 procent is van plan helemaal niet deel te nemen aan de volksraadpleging. President Juan Manuel Santos heeft laten weten dat het referendum op 2 oktober wordt gehouden.



De onderhandelaars van de regering en de FARC kwamen na vier jaar overleg in Cuba deze week tot een vergelijk. Als de bevolking het akkoord goedkeurt, komt er een einde aan de strijd die ruim een halve eeuw duurde en aan meer dan 220.000 mensen het leven kostte.