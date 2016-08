Franse burgemeesters handhaven boerkiniverbod

Door: redactie

26/08/16 - 20u47 Bron: Belga

© ap.

Boerkini In het zuidoosten van Frankrijk zullen verschillende burgemeesters ondanks de uitspraak van de Raad van State vasthouden aan het boerkiniverbod. Het gaat dan om steden zoals Nice en Fréjus.

De Franse Raad van State heeft vandaag beslist om het omstreden verbod op de boerkini in de badplaats Villeneuve-Loubet -nabij Nice aan de Côte d'Azur- op te schorten. Die uitspraak heeft enkel betrekking op Villeneuve-Loubet, maar toch wordt aangenomen dat de beslissing van de Raad van State een precedent kan vormen voor de zowat dertig andere gemeenten die een boerkiniverbod hebben ingevoerd.



Toch lijken heel wat van die burgemeesters voorlopig niet van plan het boerkinverbod te laten vallen. De stad Nice zal "processen-verbaal blijven opmaken" tegen vrouwen die de lichaamsbedekkende badpakken dragen, zo deelt de burgemeester mee. De stad zal daarmee blijven doorgaan zolang de regeling in Nice niet vernietigd is.



De extreemrechtse burgemeester van Fréjus en de sociaaldemocratische bestuurder van Sisco (Corsica) stellen dat ze vastberaden zijn het verbod te handhaven.