Amerikaanse topfunctionaris vraagt alle dokters in VS te strijden tegen opioïdverslavingen

26/08/16 - 20u46

Opioïden zijn krachtige pijnstillers. © ap.

Verslaving De hoogste gezondheidsinspecteur van de Verenigde Staten (Surgeon General), Dr. Vivek Murthy, heeft een brief geschreven naar alle Amerikaanse dokters om hen te vragen een inspanning te leveren om het groeiende aantal opioïdverslaafden in te dammen. De voorbije twintig jaar is het aantal sterfgevallen door een overdosis van de krachtige pijnstillers zowat verviervoudigd.

Launching now: https://t.co/DSPmQDtFa3. Join our movement to end the opioid epidemic. #TurnTheTide pic.twitter.com/LNdISmnJzl — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General)

"Ik vraag jullie hulp om de urgente gezondheidscrisis op te lossen die Amerika bedreigt: de opioïdenepidemie", begint Murthy zijn brief. "Overal waar ik reis, zie ik de verwoestende gevolgen van opioïd-overdoses."



Murthy benadrukt ondermeer de verviervouding van het aantal sterfgevallen door zo'n overdosis sinds 1999 en ziet een grote toename in het aantal voorschriften van de sterke pijnstillers. Zo groot zelfs dat "er genoeg zijn om elke Amerikaanse volwassene van een flesje pillen te voorzien".



Hij vraagt dokters om zich beter te informeren over de gevolgen van een opioïdenverslaving. "Velen van ons zijn aangeleerd dat opioïden niet verslavend zijn wanneer ze voor een gerechtvaardigde pijn worden voorgeschreven. Dat is niet juist", zegt Murthy. Het engagement van de dokters wil hij vastleggen in een soort belofte, die ze op deze site kunnen aangaan.



Volgens cijfers van de overheid sterven elke dag 78 Amerikanen aan opioïden overdoses. Tussen 2000 en 2014 gaat het over bijna een half miljoen slachtoffers. Bovendien werkt de verslaving aan voorgeschreven pijnstillers ook heroïnegebruik in de hand, een opioïd die illegaal verkregen wordt.