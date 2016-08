"Naschokken kunnen nog maanden duren"

Door: redactie

Na de verwoestende aardbeving in Italië is de getroffen regio al verschillende keren opgeschrikt door zware naschokken. Volgens Marc De Batist, geoloog aan de Universiteit Gent, kunnen die nog wel even blijven aanhouden. "Wat kan nog een paar dagen, weken, zelfs eventueel nog een paar maanden duren, maar wat er wel gaat gebeuren is dat het aantal van die naschokken gaat afnemen met de tijd - en ook de sterkte ervan." Hij sluit bovendien niet uit dat de zware aardbeving in L'Aquila in 2009 mee aan de oorsprong ligt van deze aardschokken. "Wat er in 2009 gebeurd is, is dat een bepaald stuk van de breuk bewogen heeft. Daardoor zijn spanningen verzet naar de nabijgelegen stukken van de breuk en het is precies daar waar dan nu deze aardbeving gebeurd is. Dus het zou een laat gevolg kunnen zijn van die L'Aquila-aardbeving."