Europese leiders willen Merkel overtuigen Europees leger op te richten

26/08/16 - 19u14 Bron: The Independent; Local.de

De Slovaakse premier Robert Fico, Duits bondskanselier Angela Merkel, Pools premier Beata Szydlo, Hongaars premier Viktor Orban en de Tsjechische eerste minister Bohuslav Sobotka vandaag in Warschau. © afp.

Europa moet de militaire rol van de Unie uitbreiden door de oprichting van een eengemaakt leger. Daarvoor pleitten de Hongaarse premier Viktor Orban en zijn Tsjechische ambtsgenoot Bohuslav Sobotka bij de Duitse bondskanselier Merkel. De leiders van Polen, Duitsland, Hongarije, Tsjechië en Slovakije onmoetten elkaar vandaag ter voorbereiding van een EU-top over de Brexit.

De Hongaarse premier Orban, een fervente tegenstander van het Europese migratiebeleid, stelde dat de veiligheid in de Europese Unie prioritair moet zijn. Hij riep Angela Merkel op gesprekken te starten over het omstreden onderwerp van een eengemaakt Europees leger.



"We moeten van veiligheid een prioriteit maken en beginnen met de oprichting van een Europees leger", aldus Orban.



Betere communicatie

Volgende maand vindt een EU-top plaats waarop de Britse uitstap uit de Unie zal besproken worden. Merkel zei tijdens de meeting van de vijf landen dat de Brexit-stemming de behoefte aan een betere communicatie binnen de Unie heeft blootgelegd.



Breuk in geschiedenis van integratie

"Het is belangrijk dat we naar elkaar luisteren, op alle mogelijke manieren", zei Merkel. "De uitstap van Groot-Brittannië is een diepe breuk in de geschiedenis van integratie van de Europese Unie. Daarom is het belangrijk dat we een antwoord vinden".



Bohuslav Sobotka, de premier van Tsjechië, stelde volgens de Duitse website Local.de dat "we ook de discussie moeten aanvatten over een gemeenschappelijk Europees leger".



Onwaarschijnlijk

De verschillende Europese lidstaten werken momenteel samen aan een hele reeks militaire operaties maar de Unie heeft geen eigen militair apparaat. Een Europees leger zou de anonieme goedkeuring moeten krijgen van alle lidstaten, waardoor het project hoogst onwaarschijnlijk lijkt. De voormalige Britse ambassadeur in Washington, Christopher Meyer, verklaarde al dat "varken zullen vliegen voordat de Europese Unie een eigen leger krijgt".