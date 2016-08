Meisje redt kleuter van verdrinking en krijgt allermooiste cadeau

Redactie

26/08/16 - 18u59 Bron: AD.nl

video De veertienjarige Jamy uit Weesp heeft gisteren de verrassing van haar leven gekregen. Nadat ze eerder deze zomer een vierjarige drenkeling uit het water redde, vonden haar ouders dat ze wel een beloning had verdiend.

Van de burgemeester van Weesp ontving ze eerder al een lintje voor haar heldendaad. Maar ook de trotse ouders van Jamy hadden nog een verrassing voor haar.



"Jamy is een echte dierenvriend", vertelt haar vader Robbert. "Ze wilde heel graag een Duitse herder. We hadden al een poosje contact met stichting Sphoek die zwerfhonden uit Spanje opvangt en daar een pleeggezin voor zoekt. Een van die honden kreeg een tijdje terug puppy's."



Overgevlogen

Een van de puppy's werd gisteren overgevlogen naar Nederland en opgehaald door Jamy's moeder. "We hadden haar gezegd dat ze naar oma moest komen. Ze had geen idee waarom. Maar toen ze opeens die pup zag, was ze in de zevende hemel."



Op een video die haar moeder maakte, is te zien hoe Jamy eerst vol verbazing naar de pup kijkt en hem dan stevig in haar armen sluit. De tranen van geluk biggelen vervolgens over haar wangen.



Kopje onder

Jamy fietste begin juni over de Stammerdijk naar school en zag hoe een jongetje op een fiets een bocht miste en in het water van de Smal Weesp belandde. "Hij ging kopje onder en kwam weer boven", vertelde ze eerder aan RTV NH.



Jamy twijfelde eerst of ze in de vaart zou springen. "Ik hou zelf niet echt van het water", zei ze toen. Maar die twijfel was snel weg toen ze zich herinnerde dat haar kleine broertje ooit zonder zwembandjes in het water was gevallen. "Toen ben ik er achteraan gesprongen."