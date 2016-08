Burgers en strijders worden na vier jaar strijd geëvacueerd uit Syrische stadje Daraya

Redactie Volkskrant.nl

26/08/16 - 17u55 Bron: VK

Syrische burgers worden naar de bussen begeleid. © reuters.

Conflict Syrië Na jarenlange gevechten is er een akkoord bereikt tussen de rebellen in het stadje Daraya en het Syrische regime. De opstandelingen geven zich over en 700 strijders mogen samen met hun familie veilig vertrekken naar Idlib, dat nog in handen is van de oppositie. Zo'n vierduizend uitgehongerde burgers zullen worden opgevangen.

Bussen, ambulances en vrachtwagens staan klaar bij de blokkade die jarenlang de weg vanuit de hoofdstad Damascus naar Daraya heeft versperd. De overgave is een belangrijk succes voor de regering: het stadje was al vroeg een symbool van de opstand tegen het regime van president Bashar al-Assad.



De stad zelf is na vier jaar van zware bombardementen vrijwel volledig verpulverd. Inwoners hebben al die tijd klem gezeten omdat het leger Daraya omsingeld had en er geen voedsel of medicijnen konden worden aangevoerd: in vier jaar tijd is er slecht één keer een voedselkonvooi (van de Verenigde Naties) toegestaan en dat was in juni dit jaar, tijdens een wapenstilstand. Lees ook Turks leger valt Koerden aan in noorden van Syrië

Onze reporter langs Syrische frontlijn We zijn gedwongen om te vertrekken: onze toestand werd steeds slechter en was echt onhoudbaar Activist Hussam Ayash