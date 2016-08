Restaurants zetten 'spaghetti all'amatriciana' op menu uit solidariteit voor slachtoffers Italiaanse aardbeving

Bewerkt door: Laurence Schoukens

Meer dan zevenhonderd restaurants hebben 'spaghetti all'amatriciana' op hun menu gezet. De bekende pasta is vernoemd naar Amatrice, een Italiaans dorp dat verwoest is na de hevige aardbeving die er woensdag plaatsvond. De chef-koks doneren een deel van de opbrengst aan goede doelen die de slachtoffers van de aardbeving willen steunen.

Paolo Campana, een graficus uit Rome, was heel bedroefd toen de aardbeving het dorp waar zijn favoriete pasta naar vernoemd is, vernielde. Om de slachtoffers te helpen, roept hij via Facebook restaurants op om de 'spaghetti all'amatriciana' op hun menu te zetten. Per verkocht gerecht wil Campana dat de chefs twee pond (2,35 euro) doneren aan goede doelen die de slachtoffers willen helpen. De hashtag 'AMAtriciana' moet zijn initiatief versterken.



Intussen sprongen al zevenhonderd restaurants op de boot. "Er willen zelfs een paar chefs de pasta op hun menu zetten, terwijl ze het nog nooit klaargemaakt hebben ", zegt Campana.



De bekende Britse kok Jamie Oliver liet via zijn Facebook-pagina weten dat hij en zijn staf van zevenhonderd man het pastagerecht een hele maand lang zullen aanbieden. Donaties gaan naar het Internationale Rode Kruis.



Amatrice is slechts een van de plaatsen die verwoest zijn door de aardbeving die woensdag plaatsvond. Het koste al aan 267 mensen het leven.