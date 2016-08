Bucketlist kent tragisch einde: vrouw (59) komt om bij ziptrek

Koen Van De Sype

26/08/16 - 17u14 Bron: The Independent, NBC Philadelphia, 6ABC

Slachtoffer Tina Werner met haar dochter Melissa Slater. © Facebook/Melissa Slater.

Een 59-jarige vrouw is in de Amerikaanse staat Delaware om het leven gekomen toen ze van een platform viel bij een ziptrek, een parcours met touwen hoog in de bomen. Ze viel van 11 meter naar beneden. Volgens haar dochter was de ziptrek één van de items op de bucketlist die ze afwerkte.

Over de precieze omstandigheden van het ongeval in het Go Ape-avonturenpark in Lums Pond State Park, is nog niet zo veel bekend. Maar Tina Werner zou volgens de autoriteiten op het einde van de activiteit zelf haar veiligheidsharnas los hebben gemaakt, net voor haar val.



De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar doodverklaard. Haar dochter Melissa Slater postte een pakkend afscheidsbericht op haar Facebookpagina. "Vandaag, drie uur geleden, kreeg ik het bericht dat mijn moeder gestorven is. Vol van liefde en avontuur. Ik ben dankbaar dat ik haar dochter ben. Mijn mama stierf terwijl ze haar bucketlist aan het afwerken was, tijdens een ziptrek in Newark."



Grondig onderzoek

Dan D'Agostino, het hoofd van Go Ape USA, belooft een diepgaand onderzoek naar het ongeval. "We zijn erg aangedaan over wat zich gisteren heeft afgespeeld en leven mee met de familie en de vrienden van het slachtoffer. We zullen zelf een grondig onderzoek instellen en werken ook meer met dat van de Delaware State Police. Volgens getuigen zou de vrouw zich ondanks de veiligheidsinstructies losgemaakt hebben uit haar veiligheidsharnas en daarna gevallen zijn. We hebben ons parcours en onze materialen intussen gecontroleerd en alles lijkt op het eerste gezicht in orde te zijn."



Dicht

Het avonturenpark is tijdelijk dicht uit respect voor de familie, aldus nog D'Agostino.