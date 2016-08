Trucker van de weg geramd door collega: "Dit was een kamikazeactie"

Bewerkt door: Redactie

26/08/16 - 17u34 Bron: AD.nl

Een levensgevaarlijke verkeersruzie tussen twee truckers in Nederland is vastgelegd op film. Marc van Oostenbrugge uit Stellendam filmde hoe de chauffeurs elkaar geen ruimte wilden geven om in te voegen op de A15. "Ik was in een kamikazeactie beland." De chauffeur die van de weg werd geramd, gaat aangifte doen van poging doodslag.

Vangrail De ruziënde chauffeurs zijn van de bedrijven Rocotrans (links in de video) en Hooymeijer (rechts). Volgens Rocotrans wilde Hooymeijer invoegen en ging de wagen van Rocotrans naar de middelste baan, "om keurig ruimte te maken". "Daarna wilde die van ons de wagen van Hooymeijer inhalen. Maar hij liet dat niet toe, gaf gas en besloot die van ons in de vangrail te duwen. Dit kan echt niet," zegt een woordvoerder van Rocotrans.



Bij Hooymeijer vertellen ze het iets anders: "Hij liet die van ons helemaal niet invoegen. En toen die van ons wel invoegde, begon hij met spullen te gooien", luidt de versie van het bedrijf.

Doodslag Bij Rocotrans zijn ze woest. "We gaan aangifte doen van vernieling van materieel en omzetverlies. En onze chauffeur Koos Streur gaat aangifte doen van poging doodslag."



De filmende chauffeur, de Nederlander Marc van Oostenbrugge, knalde na de wildwest-actie van de trucks vóór hem, op de vrachtwagen van Rocotrans. De schrik sloeg hem om het hart. "Ik kon geen kant meer uit. Die jongen kwam vol tegen de zijkant van mijn wagen aan. Ik kon ook niet plots vol op mijn rem gaan staan vanwege het achterliggende verkeer. Het is allemaal maar nipt goed afgelopen."