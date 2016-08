Ze scheppen op over wat ze allemaal doen met hun smartphone in de auto. Tot ze het verhaal van dit meisje horen

Koen Van De Sype

26/08/16 - 15u57 Bron: news.com.au

Het is de advertentie die iedereen gezien zou moeten hebben. Enkele stoere jongeren uit de Australische realityreeks 'Summer Break' vertellen luchtig over wat ze allemaal doen met hun smartphone als ze in de wagen zitten. Tot dit meisje binnenkomt en haar hartverscheurende verhaal vertelt.

© YouTube/AT&T. Waarom gebruik je je mobieltje als je rijdt? Dat is de vraag die de jongeren voorgeschoteld krijgen in het filmpje van telecommunicatiebedrijf AT&T. Het werd intussen al bijna 500.000 keer bekeken. "Om berichtjes te sturen", "voor Snapchat", "uit verveling" en "ik móét gewoon kijken als er iets binnenloopt, stel je voor dat er iets spannends gebeurd is, ik wil niets missen", klinkt het lacherig.



En dan komt Jacy Good binnen en wordt het opeens héél stil.



Op slag dood

21 was ze toen het ongeval gebeurde dat haar leven voorgoed zou veranderen. "Ik was met mijn ouders op de terugweg van mijn afstudeerceremonie", vertelt ze. "Een bestuurder die met zijn smartphone bezig was, reed op een kruispunt door het rode licht, waardoor een zware vrachtwagen plots moest uitwijken en onze wagen raakte. Mijn ouders waren op slag dood en ik liep een zware hersenbeschadiging op." Lees ook Zoekrobot van 22 miljoen euro speurt mee naar terreurdreiging op sociale media

Ranking the Stars verwijdert uitspraak: "Rot op naar je eigen land"

Vrouw fotografeert deze 'geest' tijdens hevige brand