Man die politiehond neerschoot moet 45 jaar de cel in

26/08/16 - 15u30 Bron: Kmov.com

© Police K9 Association..

Een man die in januari een politiehond neerschoot, is veroordeeld tot een celstraf van 45 jaar. De 23-jarige Kelontre Barefield kreeg 34 jaar cel voor het doden van politiehond Jethro en nog eens 11 jaar cel voor andere feiten, waaronder nog een gewapende overval.

De overvaller schoot in januari zijn wapen leeg op het dier, toen de agenten in het Amerikaanse Canton (Ohio) uitrukten naar een bedrijf waar het inbraakalarm was afgegaan. Jethro zeeg neer met drie kogels in zijn lijf.



De verdachte vluchtte weg, maar kon na een vuurgevecht worden ingerekend. Bij de schietpartij kreeg hij toen een kogel in het been. Hij pleitte schuldig op alle feiten.



Jethro was drie jaar lang een toegewijd lid van het politieteam. Hij redde vele levens en hield erg veel van zijn collega's, en zij van hem.

Het politieteam verklaarde na de schietpartij dat Jethro nog een laatste keer hun leven had gered. Toen het levenloze kadaver van hun held naar buiten gedragen werd, vormden de agenten een erehaag.



De dood zorgde voor een storm van verontwaardiging. Verschillende politiekorpsen uit de hele wereld uitten hun medeleven. Een crowdfundingsactie leverde meer dan 21.000 dollar op. Met het geld werden kogelvrijevesten voor honden aangekocht.



Jethro's begeleider Ryan Davis begon de pup te trainen, toen die drie weken oud was. Davis verklaarde na de veroordeling op Facebook dat hij het hoofdstuk wil afsluiten. "Maar van binnen kook ik nog steeds van woede".