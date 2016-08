Syrische jongen komt om door bombardement. Het gehuil van zijn broers gaat door merg en been

Bewerkt door: Redactie

26/08/16 - 16u29 Bron: Daily Mail

video Hartbrekende beelden van twee Syrische jongens die onophoudelijk huilen om de dood van hun broer die omkwam bij een luchtaanval in de buurt van Aleppo doen de ronde op het internet.

© afp. © afp. © reuters.

Het Syrische leger dropte woensdag een vatenbom boven Bab al-Nairab, een voorstad van Aleppo. Bij die aanval kwamen vijftien mensen, onder wie elf kinderen, om het leven, meldt de Daily Mail.



Eén van de slachtoffers is de broer van de Syrische jongens in bovenstaande video. Nadat zij vernamen dat hun broer was omgekomen bij het bombardement, vielen ze in elkaars armen en begonnen ze onafgebroken te huilen. De beelden van de jammerende kinderen gaan door merg en been.



De aanval gebeurde midden deze week in door rebellen gecontroleerd gebied en is hoogstwaarschijnlijk het werk van Syrische regeringstroepen. Het leger van president Bashar al-Assad werd er al meermaals van beschuldigd vatenbommen te gebruiken. Zelf ontkent het regime de inzet van de zogenoemde "geïmproviseerde, vuile bommen".



Die worden doorgaans gemaakt van een groot vat, gevuld met een mengsel van explosieven, granaatkartets, olie en/of chemische wapens. De bommen hebben een verwoestend effect in woonwijken vanwege de zware explosiekracht.



De video bewijst wederom de tragiek in het door oorlog verscheurde land. Meer dan 290.000 mensen kwamen al om het leven sinds het conflict er vijf jaar geleden uitbrak. Onder de slachtoffers zijn ook duizenden kinderen.