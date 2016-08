Franse Raad van State heft boerkiniverbod (voorlopig) op

Door: redactie

26/08/16 - 15u20

De Franse Raad van State, de hoogste gerechtelijke instantie van het land, heeft het verbod op het dragen van een boerkini op Franse stranden opnieuw opgeheven. Het gaat om een voorlopige beslissing die de Raad in staat stelt de tijd te nemen om tot een grondiger oordeel te komen.

De Franse Raad van State heeft een voorlopige streep getrokken door het boerkiniverbod in het plaatsje Villeneuve-Loubet. De gerechtelijke instantie kwam tot die voorlopige beslissing nadat er in -en rond- het land heel wat commotie rond het verbod ontstond. In Villeneuve-Loubet diende de liga voor de Mensenrechten bovendien specifiek een verzoek in om het verbod opnieuw te vernietigen, omdat het een schending zou betekenen van de burgerlijke vrijheden van de mens.



Het Franse gerechtelijke systeem biedt de mogelijkheid om op korte termijn tijdelijke besluiten door te voeren die dan tijdelijk van kracht zijn, terwijl juridische instanties zich dieper over de zaak buigen. Dat laatste is bij het boerkiniverbod het geval.