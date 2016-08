Hij liet zijn baas snoepjes eten met Viagra erin. Nu staat hij voor de rechter

Koen Van De Sype

Wat begon als een aprilgrap, eindigt voor een 24-jarige Brit in een bittere rechtszaak. Benjamin Chope verleidde zijn baas Daniel Webber tot het eten van snoepjes waarin hij Viagra had gemengd. En geen klein beetje, hij draaide er maar liefst 30 tabletten door. Webber werd een kwartiertje na het eten van de zoetigheid onwel en moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

Meneer Webber omschreef de snoepen als 'erg groot' en vond dat ze een beetje raar smaakten. Een kwartier later begon hij zich onwel te voelen Openbare aanklager Carolin Bolt Decor van de slechte aprilgrap was warenhuisketen Home Bargains in Newton Abbot, in het zuidwesten van Engeland. Toen zijn baas zich niet goed begon te voelen, bekende Chope wel meteen dat hij het snoep 'verrijkt' had met Viagra en het dan aangeboden aan de managers bij wijze van 'practical joke'.



"Meneer Chope en meneer Webber werkten allebei al drieënhalf jaar voor Home Bargains en leken goed overeen te komen", aldus openbare aanklager Carolin Bolt. Chope zou volgens haar de snoepjes tot twee keer toe aangeprezen hebben bij Webber en geprobeerd hebben om ook de andere managers ervan te laten eten. "Meneer Webber omschreef de snoepen als 'erg groot' en vond dat ze een beetje raar smaakten. Een kwartier later begon hij zich onwel te voelen." Lees ook Tiener schiet oma dood omdat hij niet naar school wil

Ontdaan Meneer Chope zegt dat hij niet de intentie had om meneer Webber te viseren, maar dat hij gewoon dacht dat het grappig zou zijn om de managers erecties te geven Carolin Bolt Nadat Chope had bekend wat hij had gedaan, werd Webber naar het Torbay Hospital gebracht, waar hij tien uur moest blijven en verscheidene bloedtests onderging. "Meneer Chope verklaarde dat hij niet de intentie had om meneer Webber te viseren, maar dat hij gewoon dacht dat het grappig zou zijn om de managers erecties te geven", aldus nog Bolt. "Meneer Webber is nog altijd ontdaan door wat er is gebeurd. Hij zegt dat hij meneer Chope vertrouwde."



Na de feiten raakte Chope zijn job bij Home Bargains kwijt en ook de job die hij daarna vond, nadat hij een eerste keer voor de rechter was verschenen. "Hij heeft zich al uitvoerig verontschuldigd", aldus zijn advocate Anne Bellchambers. "Hij had geen slechte intenties, maar liet zich gewoon meeslepen door iets waarvan hij dacht dat het grappig zou zijn."